Algérie 82, Valderrama, Maroc 2022… Découvrez la nouvelle collection de photos So Foot de mars

En collaboration avec l’agence photographique Icon Sport, So Foot vous propose, chaque mois, une sélection renouvelée de photographies exclusives de football en édition ultra limitée, onze tirages par taille, sur la boutique maison boutique.so.

#1 – Joie des Marocains face à l’Espagne, Mondial 2022

Le Maroc , outsider inattendu, a défié tous les pronostics lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Guidés par un esprit de solidarité et une défense impénétrable, les Lions de l’Atlas ont enchaîné les exploits . D’abord un nul contre la Croatie, puis deux victoires en poules face à la Belgique puis au Canada , les Marocains finissent premiers de leur poule . Un gros gâteau se dresse face à eux en 1/8 de finale : l’Espagne . Ils les éliminent au terme d’une séance irrespirable de tirs au but (0-0 ; 3 tab 0) . Puis ils sortent le Portugal en quart pour devenir la première équipe africaine à atteindre les demi-finales. Ce parcours héroïque, marqué par des moments de bravoure et de cohésion, a fait vibrer tout un continent et rappelé au monde entier que le football est un des rares sport où les petits peuvent renverser les plus grandes puissances du football.

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com