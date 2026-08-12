Alexis Sánchez signe au CF Montréal
Après avoir fait le tour de l’Europe, direction le Canada. Libre depuis la fin de son contrat avec le Séville FC, Alexis Sánchez s’est officiellement engagé avec le CF Montréal. À 37 ans, le Chilien a signé jusqu’en 2027 avec une année supplémentaire en option. La saison dernière, l’ancien Marseillais avait encore disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues avec Séville, pour quatre buts et deux passes décisives.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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