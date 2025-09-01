 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alexander Isak rejoint Liverpool et devient le troisième joueur le plus cher de l'histoire
information fournie par So Foot 01/09/2025 à 22:53

Ce qui devait arriver arriva.

Et voilà, encore une preuve que partir au bras de fer avec son club est bénéfique pour de nombreux joueurs. Après de longues semaines de négociation, Alexander Isak a réussi à avoir gain de cause. Sur le gong, l’avant-centre a quitté Newcastle pour s’engager avec Liverpool , club qui le faisait rêver et pour qui il semblait prêt à tout.…

