Alexander Isak part au bras de fer avec Newcastle
Abline-Isak, même combat.
Le feuilleton du mercato se poursuit. Absent de la pré-saison de Newcastle en Asie sous prétexte d’une légère blessure à la cuisse, Alexander Isak, accompagné de ses envies de départ, était parti s’entraîner dans les infrastructures de la Real Sociedad, son ancien club. Cette situation avait profondément énervé son coach Eddie Howe qui avait déclaré « qu’aucun joueur ne devrait se comporter de la sorte ». …
MBC pour SOFOOT.com
