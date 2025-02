information fournie par So Foot • 24/02/2025 à 13:52

Alexander Isak devance Freddie Ljungberg

Den bästa.

Au terme d’un match haletant et prolifique en buts, Newcastle s’est imposé contre Nottingham Forest (4-3), ce dimanche. Une victoire marquée par la bonne opération des Magpies (5 es ), qui reviennent à trois points de Forest (3 e ), et par un nouveau record battu par Alexander Isak, auteur d’un doublé (son quatrième toutes compétitions et sélection confondues).…

TJ pour SOFOOT.com