Alessandro Florenzi part à la retraite avant 67 ans
information fournie par So Foot 27/08/2025 à 12:24

Alessandro Florenzi part à la retraite avant 67 ans

Alessandro Florenzi part à la retraite avant 67 ans

Giorgia Meloni ne va pas être contente.

Ce mercredi, Alessandro Florenzi a indiqué qu’il prenait sa retraite dans une vidéo poignante publiée sur son compte Instagram. Dans ce court-métrage, l’Italien de 34 ans retourne sur les terrains de son enfance dans le quartier de Vitinia à Rome pour saluer ses premiers encadrants. « Merci aux entraineurs d’avoir vu quelque chose de spécial à propos de ce petit gars qui jouait au milieu du champ il y a 17 ans », écrit-il en bas de la publication.…

MBC pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank