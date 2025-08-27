Alessandro Florenzi part à la retraite avant 67 ans
Giorgia Meloni ne va pas être contente.
Ce mercredi, Alessandro Florenzi a indiqué qu’il prenait sa retraite dans une vidéo poignante publiée sur son compte Instagram. Dans ce court-métrage, l’Italien de 34 ans retourne sur les terrains de son enfance dans le quartier de Vitinia à Rome pour saluer ses premiers encadrants. « Merci aux entraineurs d’avoir vu quelque chose de spécial à propos de ce petit gars qui jouait au milieu du champ il y a 17 ans », écrit-il en bas de la publication.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
