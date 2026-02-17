Alessandro Bastoni présente ses excuses

Bastoni cosi . Présent en conférence de presse à la veille de défier Bodø/Glimt ce mercredi en play-offs de Ligue des champions, Alessandro Bastoni s’est attardé sur la polémique du week-end qui a secoué l’Italie . En effet, le défenseur de l’Inter a été l’auteur d’une simulation grossière face à la Juventus (victoire 3-2), occasionnant l’expulsion de Pierre Kalulu.

🟥 | Deuxième carton jaune et expulsion pour Pierre Kalulu ! 😳🇫🇷 #InterJuventus Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲 pic.twitter.com/fK7hw9iGTh…

AB pour SOFOOT.com