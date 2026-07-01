Alessandro Bastoni auditionné pour prostitution de mineure

Sombre histoire. Alors qu’une enquête sur un réseau d’escortes est menée par le parquet de Milan, Alessandro Bastoni s’apprête à être auditionné ce vendredi matin . Comme l’indique La Gazzetta dello sport , le défenseur de l’Inter Milan est mise en examen pour une conversation interceptée avec une mineure de 17 ans .

Selon les premiers éléments de l’enquête, la société Made, installée dans la banlieue de Milan, organisait des soirées dites « all inclusive » pour des joueurs de Serie A en les mettant en relation avec des escorts. Au total, 64 joueurs du championnat italien auraient eu recours aux services de cette agence.…

SW pour SOFOOT.com