Alessandro Bastoni auditionné pour prostitution de mineure
Sombre histoire. Alors qu’une enquête sur un réseau d’escortes est menée par le parquet de Milan, Alessandro Bastoni s’apprête à être auditionné ce vendredi matin . Comme l’indique La Gazzetta dello sport , le défenseur de l’Inter Milan est mise en examen pour une conversation interceptée avec une mineure de 17 ans .
Selon les premiers éléments de l’enquête, la société Made, installée dans la banlieue de Milan, organisait des soirées dites « all inclusive » pour des joueurs de Serie A en les mettant en relation avec des escorts. Au total, 64 joueurs du championnat italien auraient eu recours aux services de cette agence.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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