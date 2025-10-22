 Aller au contenu principal
Alerte rouge : Ziyech pourrait signer au Wydad
information fournie par So Foot 22/10/2025 à 18:31

On l’avait vu venir, mais ça fait quand même plaisir

Les rumeurs se font brûlantes du côté de l’Atlas, le vainqueur de la Ligue des champions et propriétaire d’une patte gauche magique Hakim Ziyech semble se diriger vers le Wydad Casablanca selon le média Maroc Diplomatique . Certains échos se faisaient déjà entendre en juin dernier mais ce n’est que maintenant que le natif de Dronten, aux Pays-Bas, semble avoir franchi le pas pour une première expérience au Maroc.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
