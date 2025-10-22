Alerte rouge : Ziyech pourrait signer au Wydad
On l’avait vu venir, mais ça fait quand même plaisir
Les rumeurs se font brûlantes du côté de l’Atlas, le vainqueur de la Ligue des champions et propriétaire d’une patte gauche magique Hakim Ziyech semble se diriger vers le Wydad Casablanca selon le média Maroc Diplomatique . Certains échos se faisaient déjà entendre en juin dernier mais ce n’est que maintenant que le natif de Dronten, aux Pays-Bas, semble avoir franchi le pas pour une première expérience au Maroc.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
