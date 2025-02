information fournie par So Foot • 25/02/2025 à 12:38

Aleksander Čeferin fustige la politique européenne et le politiquement correct

Ah bah oui : un dirigeant du foot a forcément des leçons à donner aux dirigeants du monde…

Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a vivement critiqué la politique européenne et le climat actuel autour de la liberté d’expression . Dans un entretien avec le journal slovène Delo , il a affirmé que « la liberté d’expression n’existe plus » et que « nous en avons tous assez du politiquement correct ». Mais, qu’est-ce que cela signifie vraiment pour lui ?…

BGC pour SOFOOT.com