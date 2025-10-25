 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Albert Riera au cœur d'une nouvelle polémique
information fournie par So Foot 25/10/2025 à 12:00

Albert Riera au cœur d'une nouvelle polémique

Albert Riera au cœur d'une nouvelle polémique

Grand joueur, petit homme.

Non, cette fois-ci Albert Riera n’a pas voulu casser la gueule au banc adverse. Il y a du mieux puisque l’ancien joueur de Liverpool s’est contenté de refuser de serrer la main de son homologue Stephen Bradley après le succès de son équipe du NK Celje sur la pelouse de Shamrock Rovers (0-2) en Conférence League. Avant de sortir la sulfateuse en conférence de presse pour allumer le pauvre Bradley avec qui il s’était déjà accroché un an auparavant : « Bradley est en Irlande depuis de nombreuses années. Je pense qu’il est ici depuis déjà neuf ans. Même après avoir gagné dans ce pays, il reste ici. Aucun club étranger ne vient le chercher. Je pense que cela signifie quelque chose. »

SO pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La biathlète Julia Simon reconnue coupable de vol et de fraude à la carte bancaire
    La biathlète Julia Simon reconnue coupable de vol et de fraude à la carte bancaire
    information fournie par France 24 25.10.2025 11:52 

    La championne de biathlon française Julia Simon a été reconnue coupable de vol et de fraude à la carte bancaire par le tribunal correctionnel d'Albertville, vendredi.

  • La femme de Bruno Fernandes l'a empêché de partir en Arabie saoudite
    La femme de Bruno Fernandes l'a empêché de partir en Arabie saoudite
    information fournie par So Foot 25.10.2025 11:10 

    C’est bien la première fois qu’une femme de footballeur refuse de quitter Manchester. Courtisé par l’Arabie saoudite cet été, Bruno Fernandes a finalement refusé de rejoindre ses compatriotes au Moyen-Orient malgré une proposition salariale XXL de 800 000 euros ... Lire la suite

  • Lionel Messi démarre les play-offs de MLS avec un doublé
    Lionel Messi démarre les play-offs de MLS avec un doublé
    information fournie par So Foot 25.10.2025 10:55 

    La vie en rose. 24h après avoir prolongé son aventure à l’Inter Miami jusqu’en 2028, Lionel Messi a prouvé qu’il avait encore les jambes pour tenir trois ans de plus. Déjà sacré meilleur buteur de la saison régulière de MLS (29 buts), la Pulga a parfaitement démarré ... Lire la suite

  • Le Danemark siffle la fin de la promotion des paris sportif
    Le Danemark siffle la fin de la promotion des paris sportif
    information fournie par So Foot 25.10.2025 08:57 

    Le match n’est pas fini. Le royaume nordique a décidé d’en finir avec la pluie de paris sportifs qui tombe avant chaque match. Copenhague a adopté une nouvelle loi qui interdit les pubs pour les jeux d’argent dix minutes avant et dix minutes après les retransmissions ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank