Albert Riera au cœur d'une nouvelle polémique

Grand joueur, petit homme.

Non, cette fois-ci Albert Riera n’a pas voulu casser la gueule au banc adverse. Il y a du mieux puisque l’ancien joueur de Liverpool s’est contenté de refuser de serrer la main de son homologue Stephen Bradley après le succès de son équipe du NK Celje sur la pelouse de Shamrock Rovers (0-2) en Conférence League. Avant de sortir la sulfateuse en conférence de presse pour allumer le pauvre Bradley avec qui il s’était déjà accroché un an auparavant : « Bradley est en Irlande depuis de nombreuses années. Je pense qu’il est ici depuis déjà neuf ans. Même après avoir gagné dans ce pays, il reste ici. Aucun club étranger ne vient le chercher. Je pense que cela signifie quelque chose. » …

