Albant Lafont finalement appelé avec la Côte d’Ivoire
Vu la concurrence de fou furieux chez les Bleus, on peut le comprendre.
Alban Lafont a finalement tranché le dilemme qui s’impose à tout joueur binational : disposant des passeports français, ivoiriens et burkinabè, le gardien a répondu à la convocation appelé ce mercredi par Émerse Faé avec la Côte d’Ivoire . À 26 ans, le portier du Panathinaïkós passé par Nantes et Toulouse tourne le dos à l’équipe de France, avec qui il avait déjà été appelé par le passé.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
