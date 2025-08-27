Albant Lafont finalement appelé avec la Côte d’Ivoire

Vu la concurrence de fou furieux chez les Bleus, on peut le comprendre.

Alban Lafont a finalement tranché le dilemme qui s’impose à tout joueur binational : disposant des passeports français, ivoiriens et burkinabè, le gardien a répondu à la convocation appelé ce mercredi par Émerse Faé avec la Côte d’Ivoire . À 26 ans, le portier du Panathinaïkós passé par Nantes et Toulouse tourne le dos à l’équipe de France, avec qui il avait déjà été appelé par le passé.…

ARM pour SOFOOT.com