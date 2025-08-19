Al-Nassr triomphe en Supercoupe d'Arabie saoudite grâce à João Félix
Le duel Ronaldo-Benzema remporté par CR7.
Ce mardi après-midi, le steameur Zack Nani diffusait gratuitement le premier rendez-vous de la saison du football saoudien : la finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite entre Al-Nassr et Al Ittihad, étonnement délocalisée… à Hong Kong. Sous une chaleur humide, Al-Nassr a soulevé la troisième Supercoupe de son histoire au terme d’un match accroché.…
MBC pour SOFOOT.com
