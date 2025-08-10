 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Al-Nassr sur le point de faire un énorme braquage sur le mercato
information fournie par So Foot 10/08/2025 à 14:54

Une nouvelle tête de gondole pour le championnat saoudien.

L’Arabie Saoudite et son fonds souverain ne cessent d’étonner le football mondial, en attirant toujours plus de joueurs confirmés. Dernière cible sur le point d’être attrapé dans les filets saoudiens, Kingsley Coman , dont le contrat avec le Bayern Munich court jusqu’en 2027. Ce n’est à priori pas un souci pour Al-Nassr, qui négocie actuellement avec le club bavarois pour la venue de l’international français de 29 ans , qui avait déjà failli rallier le Golfe l’été dernier. Ce dernier se serait déjà mis d’accord avec l’écurie jaune et bleue, selon le « here we go-man » Fabrizio Romano et RMC Sport .…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'offre BoursoBank