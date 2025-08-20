Al Ahli et Enzo Millot retrouveront Al-Nassr et Cristiano Ronaldo en finale
Une manita, chef.
Alors qu’hier, Al-Nassr s’est défait d’Al Ittihad malgré le carton rouge de Sadio Mané en première période (2-1), l’autre demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite se jouait ce mercredi entre Al Qadisiya et Al Ahli.…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
