Al Ahli et Enzo Millot retrouveront Al-Nassr et Cristiano Ronaldo en finale
information fournie par So Foot 20/08/2025 à 18:22

Une manita, chef.

Alors qu’hier, Al-Nassr s’est défait d’Al Ittihad malgré le carton rouge de Sadio Mané en première période (2-1), l’autre demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite se jouait ce mercredi entre Al Qadisiya et Al Ahli.…

Sport
