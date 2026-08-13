Akliouche a déjà séduit Luis Enrique

L’amour fou. Pour son premier match avec le PSG, Maghnes Akliouche a directement été titularisé par Luis Enrique lors de la victoire face à Aston Villa en Supercoupe d’Europe (2-1).

Aligné en faux numéro 9 pendant 45 minutes, l’ancien Monégasque a visiblement convaincu son nouvel entraîneur après la rencontre. « Pour moi, il a été sensationnel. Il a joué comme je l’ai vu jouer avec Monaco », s’est réjoui l’Espagnol, avant de saluer « sa qualité » et « sa personnalité ».…

MJ pour SOFOOT.com