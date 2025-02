Ajorque après Brest-PSG : « Une Remontada ? Dans la vie, on ne sait jamais »

Regrets éternels pour Brest.

Dépassé par le PSG dans ce barrager aller, Brest regrettera de ne pas avoir réussi à marquer quand il en a eu l’opportunité , notamment en fin de première période. « On a eu des situations de marquer, on ne l’a pas fait. Ce sont des grandes équipes, ils arrivent à faire le dos rond quand il faut et à nous piquer quand il faut , ne pouvait que constater Ludovic Ajorque après coup, en zone mixte. C’est le regret de ce match, on avait la possibilité de revenir à 1-1 et ils arrivent à mettre le deuxième but sur notre temps fort. » …

TB pour SOFOOT.com