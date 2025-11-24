Ajax-Benfica : c’est qui le plus nul de la Ligue des champions ?

Opposés en Ligue des champions ce mardi soir aux Pays-Bas, l’Ajax Amsterdam et le Benfica Lisbonne se disputent la place de l’équipe la plus mauvaise de la compétition. Avec un zéro pointé après quatre rencontres, les deux formations vont tenter de prendre leur(s) premier(s) point(s). Mais qui va prendre l’ascendant dans ce bonnet d’ânico ?

→ La qualité de l’effectif : avantage Benfica

Sans manquer de respect aux Lanciers, on est loin de la superteam de 2019. Exit Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt et Andre Onana. Seul Kasper Dolberg, revenu au club cet été, était là lors de la folle épopée sous Erik ten Hag. Wout Weghorst, Steven Berghuis et Oscar Gloukh c’est très sympa, mais ça reste en dessous sur le papier. Les Benfiquistes affichent eux un mélange entre l’expérience (Nicolas Otamendi, Fredrick Aursnes, Vangelis Pavlidis) et la jeunesse portugaise avec Tomas Araújo, Antonio Silva ou encore Leandro Santos. Avec Anatoliy Trubin, Richard Ríos, Dodi Lukebakio et Alexander Bah pour encadrer tout ça, Benfica part avec une longueur d’avance.

→ Les résultats : avantage Benfica

Cet effectif plus fourni, on le ressent bien en championnat. Alors oui, les Aguias ont six longueurs de retard sur le leader Porto, mais ils sont toujours invaincus et restent dans la course. Vangelis Pavlidis fait la course en tête au classement des buteurs (9 réalisations), et Benfica s’en sort. Tout le contraire de l’Ajax Amsterdam. Après leur choke légendaire en fin de saison dernière, les joueurs amstellodamois pointent à la sixième place de l’Eredivisie, avec déjà 14 points de retard sur le PSV Eindhoven et derrière Utrecht ou encore Nimègue. Deuxième point pour Benfica, qui creuse l’écart.…

Par Cyprien du Brusle pour SOFOOT.com