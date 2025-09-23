Aitana Bonmatí, le choix de la paresse

Sacrée Ballon d'or pour la troisième fois consécutive, Aitana Bonmatí est assurément l'une des plus grandes footballeuses de l'histoire. La milieu de terrain espagnole excelle sur et en dehors du terrain, et son engagement pour le football féminin est crucial. Sauf qu'elle n'était pas la meilleure footballeuse de cette saison, et c'est là où le bas blesse : comment les votants ont fait leur choix ?

Si on s’en tient au narratif des organisateurs (donc à la version de l’UEFA et France Football), nous avons eu droit à un lundi historique. Première joueuse de l’histoire à remporter trois Ballons d’or, et la troisième à les enchaîner d’affilée après Michel Platini et Lionel Messi, Aitana Bonmatí est la grande lauréate de la soirée. « Je vais un peu improviser. Troisième fois ici d’affilée, je ne sais pas vraiment quoi dire. Incroyable , déclame-t-elle sur scène. Cela aurait tout aussi bien pu aller à n’importe laquelle d’entre vous. Je pense qu’il y a eu un très haut niveau cette année. » Ceux qui suivent les football pratiqué par les femmes de loin trouveront ce sacre logique, tant la joueuse est prestigieuse, inspirante et performante (20 buts et 16 passes décisives en 58 rencontres)… Sauf que la cheffe d’orchestre du FC Barcelone et de la sélection espagnole n’a pas gagné l’Euro, ni la Ligue des champions, soient les deux compétitions qui comptaient dans les douze mois écoulés. Dans l’assemblée, une demi-douzaine de concurrentes auraient pu cette année y prétendre. Mais cette issue montre encore une fois que cette cérémonie est (très) politique et que le sportif n’est pas toujours la première des préoccupations.

…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com