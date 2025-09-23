Aitana Bonmati confisque une troisième fois le Ballon d’or féminin
Un Euro de perdu, un Ballon d’or de retrouvé.
Aitana Bonmati va pouvoir continuer à décorer sa cheminée. La joueuse de 27 ans a remporté, ce lundi soir, son troisième Ballon d’or d’affilée après ses sacres en 2023 et 2024. Elle devient la première à gagner trois fois le trophée depuis sa création en 2018, faisant ainsi mieux que sa coéquipière en sélection Alexia Putellas (2021 et 2022), qui s’est classée quatrième cette année.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer