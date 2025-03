information fournie par So Foot • 17/03/2025 à 15:26

Aïrine Fontaine publie un message d’excuses après ses propos homophobes

Aïrine Fontaine dans la tourmente, Fleury prend ses distances.

Des mots qui font polémique et une mise à l’écart immédiate. Dans un entretien publié puis supprimé par le média Holy Production, comme rapporté par Le Parisien , Aïrine Fontaine, joueuse du FC Fleury, a tenu des propos homophobes, qualifiant l’homosexualité de « péché » et appelant les personnes concernées à « essayer de sortir de ça » . Une sortie immédiatement condamnée par la Fédération française de football et qui a poussé son club à réagir. …

CV pour SOFOOT.com