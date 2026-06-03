Air France-KLM: la hausse des coûts en carburants pas compensée par la croissance

( AFP / ERIC PIERMONT )

La hausse des coûts des carburants pour le groupe de transport aérien Air France-KLM ne peut pas être compensée actuellement par la croissance du chiffre d'affaires, a affirmé la direction mercredi.

Jusqu'ici au deuxième trimestre, "la facture en carburants a été très élevée. Nous ne pouvons pas compenser entièrement à travers le chiffre d'affaires", a déclaré le directeur financier Steven Zaat, lors de l'assemblée général du groupe dans un hôtel proche de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Le surcoût sur ce deuxième trimestre, a-t-il indiqué, devrait être d'un milliard d'euros par rapport aux prévisions datant d'avant la guerre déclenchée au Moyen-Orient le 28 février. Sur l'ensemble de l'année 2026, Air France-KLM estime ce surcoût à 2,4 milliards d'euros.

"Nous ne pouvons pas compenser", a également estimé le directeur général Benjamin Smith.

Air France-KLM prévoit une croissance de ses capacités de 2 à 4% cette année, portée par celle de sa compagnie à bas coût Transavia (8 à 10%) et par la bonne tenue de la demande sur les vols internationaux.

Dans le transport aérien en général, "l'activité n'est pas revenue à ce qu'elle était au moment où ce conflit a démarré", a-t-il de plus souligné.

Air France-KLM a une politique d'achats anticipés de carburant par contrat de couverture. Lors de la publication de ses résultats trimestriels fin avril, le groupe indiquait avoir déjà acheté deux tiers de son carburant de 2026, et un tiers de 2027.

Interrogé sur le risque de pénurie de kérosène, M. Smith a redit qu'il ne prévoyait pas de problèmes d'approvisionnement jusqu'à fin août. Mais "au-delà, nous n'avons pas encore une visibilité complète", a-t-il déclaré.

Le groupe a par ailleurs annoncé mercredi une promotion inédite, offrant pour la première fois des billets modifiables sans frais, en juillet et août, à tous ses clients depuis la France et les Pays-Bas.

Les trois compagnies du groupe, Air France et les néerlandaises KLM et Transavia assureront lors de cette saison haute "près de 2.200 vols par jour vers plus de 320 destinations à travers le monde", a indiqué Air France-KLM.

Transavia, qui assure plus de la moitié du trafic à Paris-Orly, ne prévoit pas d'être gêné par des travaux de réfection d'août à décembre sur une des pistes de cet aéroport.

Les autres pistes devraient suffire, car "Orly est un aéroport dont la capacité a été artificiellement limitée" ces dernières décennies, selon M. Smith.