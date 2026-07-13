Cyber-campagne de sabotage et d'espionnage : l'ambassadeur de Russie convoqué "dans les prochains jours", annonce Jean-Noël Barrot

Jean-Noël Barrot à Cernay-la-Ville, le 27 mars 2026 ( AFP / ALAIN JOCARD )

"Nous allons également prendre des sanctions à l'encontre de neuf individus et de quatre entités responsables de cette campagne de cyber qui a été orchestrée par le FSB, le Bureau de sécurité, le Service de sécurité fédéral de la Russie", a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur BFMTV/RMC.

Paris sévit. Après une "vaste campagne cyber" à des fins de sabotage et d'espionnage conduite par Moscou dans une dizaine de pays européens, dont la France, l'ambassadeur de Russie sera convoqué "dans les prochains jours", a annoncé ce lundi 13 juillet le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Outre la convocation de l'ambassadeur, "nous allons également prendre des sanctions à l'encontre de neuf individus et de quatre entités responsables de cette campagne de cyber qui a été orchestrée par le FSB, le Bureau de sécurité, le Service de sécurité fédéral de la Russie", a déclaré Jean-Noël Barrot sur BFMTV/RMC. Le ministre a précisé que les opérations de cybercriminalité visaient notamment des ministères, des entreprises, des opérateurs avec l'objectif "soit de capter de l'information, soit de de saboter le fonctionnement, par exemple, d'infrastructures ferroviaires, comme ça a été le cas en Pologne". Il a néanmoins souligné que la France avait "la capacité de détecter ces attaques".

"On a considérablement renforcé nos défenses contre ces attaques cyber", a-t-il commenté. "Nous disposons en matière de lutte contre cette agressivité ou ces agressions hybrides en provenance de la Russie, de l'un des dispositifs les plus aboutis en Europe et dans le monde", a-t-il souligné. Ces dispositifs établis par Viginum, le service officiel français chargé de la lutte contre les ingérences étrangères numériques, et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) "dont les compétences sont reconnues dans le monde", permettent de "lutter contre les campagnes de désinformation qui pourraient parasiter, par exemple, les processus électoraux", a également expliqué Jean-Noël Barrot.