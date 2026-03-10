Carlo Ancelotti ne verra finalement pas Neymar
Le sourcil gauche de Carlo Ancelotti a dû atteindre des sommets en apprenant la nouvelle. Pré-sélectionné par le technicien italien en vue des matchs amicaux du Brésil en mars, Neymar loupera la rencontre de Santos face à Mirassol ce mardi.
Ce qui est particulièrement bête, dans la mesure où Ancelotti venait justement de prendre un billet d’avion pour assister au match au stade , afin de se faire une meilleure idée du niveau du numéro 10 avant l’annonce de sa liste. Si Neymar était revenu de blessure il y a quelques semaines , inscrivant un doublé face au Vasco de Gama le 26 février, il n’est visiblement pas encore en pleine possession de ses moyens physiques.…
CMF pour SOFOOT.com
