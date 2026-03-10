Le coach de Brentford au secours de son joueur après sa panenka foirée

Brahim Díaz en inspire d’autres. Au terme d’un match serré entre West Ham et Brentford pour le compte des huitièmes de finale de la FA Cup, les deux équipes se sont départagées lors d’une séance de tirs au but irrespirable. Dango Ouattara , attaquant de Brentford, a alors tenté une panenka très culottée , mais celle-ci se voit arrêtée facilement par le Frenchie Alphonse Areola. Résultat, West Ham s’impose et file en quart de finale (2-2, 5-4 aux t.a.b.) .

🇧🇫 Dango Ouattara attempted a PANENKA in the FA Cup penalty shootout between West Ham and Brentford which didn’t pan out so well 😮#FACup #Brentford #WestHam pic.twitter.com/qPvGrN4zXW…

AR pour SOFOOT.com