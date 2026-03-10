 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le coach de Brentford au secours de son joueur après sa panenka foirée
information fournie par So Foot 10/03/2026 à 13:03

Le coach de Brentford au secours de son joueur après sa panenka foirée

Le coach de Brentford au secours de son joueur après sa panenka foirée

Brahim Díaz en inspire d’autres. Au terme d’un match serré entre West Ham et Brentford pour le compte des huitièmes de finale de la FA Cup, les deux équipes se sont départagées lors d’une séance de tirs au but irrespirable. Dango Ouattara , attaquant de Brentford, a alors tenté une panenka très culottée , mais celle-ci se voit arrêtée facilement par le Frenchie Alphonse Areola. Résultat, West Ham s’impose et file en quart de finale (2-2, 5-4 aux t.a.b.) .

🇧🇫 Dango Ouattara attempted a PANENKA in the FA Cup penalty shootout between West Ham and Brentford which didn’t pan out so well 😮#FACup #Brentford #WestHam pic.twitter.com/qPvGrN4zXW…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pour Luis Enrique, remporter une 1ère Ligue des champions est plus difficile que d'en glaner une 2ème
    Pour Luis Enrique, remporter une 1ère Ligue des champions est plus difficile que d'en glaner une 2ème
    information fournie par So Foot 10.03.2026 14:13 

    Petit débat au Campus PSG. Avant d’entamer la première joute contre Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des champions ce mercredi, Luis Enrique a exprimé le fond de sa pensée quant à la difficulté de soulever une nouvelle fois la coupe aux grandes oreilles ... Lire la suite

  • Des membres de l’équipe féminine de football iranienne sur le balcon de leurs chambres dans un hôtel de la Gold Coast, le 9 mars 2026 en Australie ( AFP / Patrick HAMILTON )
    L'Australie accorde l'asile à cinq footballeuses iraniennes
    information fournie par AFP 10.03.2026 13:40 

    L'Australie a accordé l'asile à cinq joueuses de l'équipe iranienne féminine de football, désignées comme "traîtres" dans leur pays après avoir refusé de chanter l'hymne national avant un match de la Coupe d'Asie. Cette décision a été prise de crainte qu'elles ... Lire la suite

  • L'Australie accorde l'asile à des footballeuses iraniennes
    L'Australie accorde l'asile à des footballeuses iraniennes
    information fournie par AFP Video 10.03.2026 13:20 

    Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé mardi que l'Australie a accordé l'asile à certaines joueuses de l'équipe iranienne féminine de football, qui avaient refusé de chanter leur hymne national avant un match de la Coupe d'Asie.

  • Luis Díaz est totalement fan de Harry Kane
    Luis Díaz est totalement fan de Harry Kane
    information fournie par So Foot 10.03.2026 13:11 

    Un homme en pleine bourre. Le Bayern peut compter sur Harry Kane, c’est vrai, mais aussi sur Luis Díaz. L’ailier colombien facture 20 buts et 16 passes décisives en 35 apparitions cette saison et forme le trio offensif le plus décisif en Europe avec Michael Olise ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank