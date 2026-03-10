Nasser Al-Khelaïfi coincé au Qatar

Un influenceur pas comme les autres. Nasser Al-Khelaïfi est coincé au Qatar. Le président du PSG est resté à Doha en raison des bombardements qui touchent le pays, alors que l’ensemble du Moyen-Orient est en guerre. Il n’a pas assisté à l’entraînement de veille de huitième de finale de Ligue des champions au Campus PSG, selon les infos de L’Équipe . Le club de la capitale pourrait donc Chelsea ce mercredi (21 heures) sans son boss.

Alors que les États-Unis et Israël ont décidé de bombarder l’Iran, qui frappe en retour, le Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk, a déclaré que les bombes et les missiles ne constituent pas un moyen de résoudre les différends, mais « ne font qu’entraîner la mort, la destruction et la misère humaine » . Les civils, a-t-il souligné, « en paient le prix ultime » .…

UL pour SOFOOT.com