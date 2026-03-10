 Aller au contenu principal
Vanderson et Caio Henrique absents plusieurs semaines
information fournie par So Foot 10/03/2026 à 12:56

Ça va danser la samba sans eux. L’AS Monaco a laissé des plumes en prenant les trois points face au PSG vendredi dernier (1-3). Comem rapporté par l’AFP, Vanderson et Caio Henrique sont bien blessés aux ischios-jambiers. Les deux défenseurs de la Seleçao devraient être absents plusieurs semaines.

Les examens médicaux n’ont rien révélé de bon pour le premier, sorti dès la quinzième minute : une lésion sur le flanc gauche nécessite « une intervention chirurgicale » selon les informations communiquées par le club de la Principauté. Il devrait se faire opérer en Finlande pour arranger ces muscles qui lui ont déjà fait défaut à plusieurs reprises. Loin d’être un voyage de plaisance, l’objectif sera aussi de rafistoler le tout pour que l’arrière droit soit prêt pour la Coupe du monde.

SW pour SOFOOT.com

