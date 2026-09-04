Agüero dans le viseur de la justice argentine pour des liens supposés avec un baron de la drogue

Agüero dans le viseur de la justice argentine pour des liens supposés avec un baron de la drogue

Mauvais coup de Kun. La justice argentine s’intéresse aux liens entre Kun Agüero et Bebote Álvarez, baron de la drogue argentin . Dans ses tentatives de blanchir son argent, La Politica online révèle que l’homme aurait contacté l’ancien joueur de foot pour créer une société de ventes de billets liée à son équipe d’Esport « KRU ».

Le média relève que les deux copains n’en seraient pas à leur premier coup d’essai. Agüero serait lié à de nombreuses sociétés écrans créées par Álvarez, pour nettoyer ses revenus . L’ancien buteur aurait été utilisé en grande partie pour sa célébrité et son charisme, pour faciliter les différentes transactions.…

ABS pour SOFOOT.com