Marquinhos : «Aujourd'hui, c'est une déception»
04/11/2025 à 23:37

Marquinhos : «Aujourd'hui, c'est une déception»

Marquinhos : «Aujourd'hui, c'est une déception»

Une défaite et des plumes.

Marquinhos a réagi à la défaite du PSG en Ligue des champions contre le Bayern Munich (1-2). « C’est toujours dur de perdre à la maison , a commencé le capitaine parisien, au micro du diffuseur Canal +. O n a trouvé une équipe bien en place, surtout en première mi-temps. Ils ont été mieux que nous, on n’arrivait pas à mettre notre jeu en place. C’est normal, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas en forme. »

Sport
A lire aussi

  • Luis Enrique : «on a fait trop de cadeaux »
    Luis Enrique : «on a fait trop de cadeaux »
    04.11.2025 23:51 

    Trois à la suite. Le Bayern s’impose pour la troisième fois d’affilée au Parc des Princes, et Luis Enrique a commenté la défaite de son PSG. À la question de savoir si le PSG a mérité sa défaite, voici sa réponse, au micro de Canal + : « Si on parle du temps qu’on ... Lire la suite

  • Le défenseur du Paris SG Achraf Hakimi (G) blessé lors de la défaite contre le Bayern Munich (2-1) à la suite d'un tacle de l'attaquant Luis Diaz (D), le 4 novembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / Thomas SAMSON )
    Ligue des champions: le PSG tombe face au Bayern, toujours invaincu, et perd Dembélé et Hakimi
    04.11.2025 23:26 

    Brillant en Ligue des champions depuis le début de la saison, le PSG a chuté mardi face au Bayern Munich (2-1), toujours invaincu, lors du choc de cette 4e journée, marqué par les blessures de Dembélé et Hakimi. Avec cette première défaite en quatre matches européens, ... Lire la suite

  • Trop fort, le Bayern rapetisse le PSG
    Trop fort, le Bayern rapetisse le PSG
    04.11.2025 23:04 

    Baladé pendant 45 minutes par un Bayern souverain, puis bagarreur en supériorité numérique en deuxième période, le PSG a cédé pour la première fois de la saison en Ligue des champions (1-2). Couplée aux blessures d'Ousmane Dembélé et d'Achraf Hakimi, cette défaite ... Lire la suite

  • Liverpool fait plier le Real Madrid
    Liverpool fait plier le Real Madrid
    04.11.2025 23:02 

    Liverpool a dominé de la tête et des épaules le Real Madrid, dans un match intense. Et si les Reds ont fini par l'emporter 1-0, ils auraient pu prendre plus largement les devants sans un immense Thibaut Courtois dans les cages madrilènes. Liverpool 1-0 Real Madrid ... Lire la suite

