Marquinhos : «Aujourd'hui, c'est une déception»

Une défaite et des plumes.

Marquinhos a réagi à la défaite du PSG en Ligue des champions contre le Bayern Munich (1-2). « C’est toujours dur de perdre à la maison , a commencé le capitaine parisien, au micro du diffuseur Canal +. O n a trouvé une équipe bien en place, surtout en première mi-temps. Ils ont été mieux que nous, on n’arrivait pas à mettre notre jeu en place. C’est normal, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas en forme. » …

UL pour SOFOOT.com