Luis Enrique : «on a fait trop de cadeaux »

Trois à la suite.

Le Bayern s’impose pour la troisième fois d’affilée au Parc des Princes, et Luis Enrique a commenté la défaite de son PSG. À la question de savoir si le PSG a mérité sa défaite, voici sa réponse, au micro de Canal + : « Si on parle du temps qu’on a joué à onze contre onze, il n’y a aucun doute. On a fait des cadeaux durant cette première mi-temps, et ils ont mérité de marquer encore but de plus. La deuxième mi-temps, ça a été différent, parce qu’on a joué avec un joueur de plus. » Le PSG n’est pas parvenu à renverser le score.…

UL pour SOFOOT.com