Affaire Rabiot-Rowe : Frank McCourt réitère son « entière confiance » au trio Longoria-Benatia-De Zerbi

Le boss sort du bois.

Attendu à Marseille ce week-end à l’occasion de la rencontre entre l’OM et le Paris FC, Frank McCourt est sorti du silence ce vendredi au sujet de l’affaire Rabiot-Rowe qui agite la cité phocéenne depuis plusieurs jours. Sans en faire trop, sans même citer explicitement les faits en question, le dirigeant américain a pris position et s’est, sans surprise, placé du côté de l’état-major marseillais . « J’exprime mon soutien et mon entière confiance envers Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi dans leur mission au service du club . La gestion (du club) repose sur des valeurs fondamentales : humilité, discipline, respect de l’autre, des hiérarchies et de l’institution, autant de principes qui ont permis au club d’atteindre ses objectifs au cours de l’année passée. À l’aube d’une saison majeure, française et européenne, chacun doit se mettre au seul service de l’Olympique de Marseille et faire ce qu’il faut pour gagner sur le terrain » , a déclaré McCourt à l’AFP.…

AL pour SOFOOT.com