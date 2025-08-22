 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Affaire Rabiot-Rowe : Frank McCourt réitère son « entière confiance » au trio Longoria-Benatia-De Zerbi
information fournie par So Foot 22/08/2025 à 21:31

Affaire Rabiot-Rowe : Frank McCourt réitère son « entière confiance » au trio Longoria-Benatia-De Zerbi

Affaire Rabiot-Rowe : Frank McCourt réitère son « entière confiance » au trio Longoria-Benatia-De Zerbi

Le boss sort du bois.

Attendu à Marseille ce week-end à l’occasion de la rencontre entre l’OM et le Paris FC, Frank McCourt est sorti du silence ce vendredi au sujet de l’affaire Rabiot-Rowe qui agite la cité phocéenne depuis plusieurs jours. Sans en faire trop, sans même citer explicitement les faits en question, le dirigeant américain a pris position et s’est, sans surprise, placé du côté de l’état-major marseillais . « J’exprime mon soutien et mon entière confiance envers Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi dans leur mission au service du club . La gestion (du club) repose sur des valeurs fondamentales : humilité, discipline, respect de l’autre, des hiérarchies et de l’institution, autant de principes qui ont permis au club d’atteindre ses objectifs au cours de l’année passée. À l’aube d’une saison majeure, française et européenne, chacun doit se mettre au seul service de l’Olympique de Marseille et faire ce qu’il faut pour gagner sur le terrain » , a déclaré McCourt à l’AFP.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Bayern explose Leipzig, Harry Kane voit triple
    Le Bayern explose Leipzig, Harry Kane voit triple
    information fournie par So Foot 22.08.2025 22:47 

    Bayern 6-0 Leipzig Buts : Olise (27 e et 42 e ), Díaz (32 e ) et Kane (64 e , 74 e et 78 e ) pour le Bayern Voilà une bonne manière de démarrer sa saison.… AL pour SOFOOT.com

  • Le PSG fait le job contre Angers
    Le PSG fait le job contre Angers
    information fournie par So Foot 22.08.2025 22:46 

    Pour ses retrouvailles avec le Parc des Princes, le PSG s'est contenté d'un petite score face à Angers (1-0), comme la semaine dernière à Nantes, grâce à un but de Fabian Ruiz. Paris est un leader provisoire et anecdotique, mais fait le plein de points en même ... Lire la suite

  • Nancy fait un gros coup à Dunkerque, Clermont enfonce Grenoble
    Nancy fait un gros coup à Dunkerque, Clermont enfonce Grenoble
    information fournie par So Foot 22.08.2025 22:39 

    Dans un multiplex sans 0-0, et c’est assez rare pour être souligné, Nancy a réalisé une très belle opération sur la pelouse de Dunkerque et se propulse en tête du championnat. En bas de classement, Grenoble et Bastia marquent déjà le pas. Nancy en route pour le ... Lire la suite

  • National : Versailles reçu trois sur trois, Sochaux surpris à Rouen
    National : Versailles reçu trois sur trois, Sochaux surpris à Rouen
    information fournie par So Foot 22.08.2025 22:02 

    Versailles ne rigole pas du tout. Le club francilien a démarré son championnat en trombe, avec deux victoires sur les deux premières journées, et a réalisé la passe de trois ce vendredi avec un succès fort sur la pelouse de Caen (0-2) . Ce résultat permet aux hommes ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank