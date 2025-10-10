Affaire Pogba : Boubacar Camara obtient une réduction de peine
Libéré avant Paul.
Condamné en décembre 2024 à quatre ans de prison dans le cadre de l’affaire Pogba, Boubacar Camara voit sa situation évoluer. Ce vendredi, la cour d’appel de Paris a accepté la demande de son avocat, Said Harir, et a aménagé sa peine, selon les informations de L’Equipe . Le présumé complice de Mathias Pogba pourra ainsi bénéficier d’une détention à domicile sous surveillance électronique à partir du 21 octobre.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
