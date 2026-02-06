Affaire Epstein : la Russie à l'origine d'une opération de désinformation visant Emmanuel Macron

L'opération reposait sur la "création d'un site internet usurpant l'identité de France Soir", où a été publié "un article accusant le président de la République Emmanuel Macron d'être impliqué dans 'l'affaire Epstein'".

Les autorités françaises ont détecté une opération de désinformation liée au réseau russe Storm-1516 et visant à faire croire à une implication d'Emmanuel Macron dans l'affaire Epstein, a-t-on appris vendredi 6 février de source gouvernementale.

Viginum, le service chargé de lutter contre les ingérences étrangères en ligne, a détecté mercredi cette opération, qui reposait sur la "création d'un site internet usurpant l'identité de France Soir" , où a été publié "un article accusant le président de la République Emmanuel Macron d'être impliqué dans 'l'affaire Epstein'", a précisé cette source, confirmant une information de BFMTV . Cette fausse information a ensuite été "amplifiée sur X", a ajouté la source.

Le média France-Soir a publié dès mercredi soir un démenti sur les réseaux sociaux. "Alerte importante aux lecteurs de France-Soir. Attention : usurpation de marque et de contenu. Le site http://france-soir.net n'a aucun lien avec France-Soir", a-t-il affirmé dans un communiqué posté sur X.

Selon la source gouvernementale, "Viginum impute ce site avec un niveau de confiance élevé au mode opératoire informationnel CopyCop".

Comptes rémunérés sur X

CopyCop est lié à un ancien policier américain, John Mark Dougan, exilé en Russie depuis 2016 . Ce dernier "enregistre et maintient une partie des infrastructures numériques du mode opératoire informationnel Storm-1516", a encore dit cette source.

Sur X, le premier compte ayant diffusé la vidéo est "@LoetitiaH, un relais historique et fréquent des opérations informationnelles de Storm-1516", détaille encore cette source. Le contenu vidéo a ensuite "été repris et amplifié par de nombreux autres comptes suivis par Viginum et très probablement rémunérés par les opérateurs du mode opératoire", ajoute-t-ellle.

Néanmoins, "visibilité ne veut pas dire impact", a souligné cette source, précisant que "cette opération est très similaire" à ce que le réseau Storm-1516 a l'habitude de faire, "en ciblant des personnalités politiques (dont le président) et en rebondissant rapidement sur des faits d'actualité".