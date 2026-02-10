 Aller au contenu principal
Affaire Epstein : l’entourage de Ribéry dénonce une fake news
information fournie par So Foot 10/02/2026 à 12:29

L’heure de la contre-attaque. Alors que le nom de Franck Ribéry a été cité à six reprises dans les millions de documents liés à Jeffrey Epstein , financier coupable de crimes sexuels condamné pour incitation à la prostitution d’une mineure qui s’est suicidé en prison en 2019, l’entourage de l’ancien international français s’est exprimé sur le sujet. Sur X, l’avocat Brusa Carlo Alberto a déclaré : « C’est une fake news ! Je vais intervenir dès demain en ma qualité d’avocat de Monsieur Ribéry et mettre en œuvre toutes les actions pénales nécessaires pour sanctionner les responsables des fake news, qui portent atteinte à la dignité de mon client et de sa famille ! »

C’est une Fake news ! Je vais intervenir dès demain en ma qualité d’avocat de Monsieur Ribéry et mettre en œuvre toutes les actions pénales nécessaires pour sanctionner les responsables des fakes news, qui portent atteinte à la dignité de mon client et de sa famille ! https://t.co/eI5w6LYpiu…

TM pour SOFOOT.com

