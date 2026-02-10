David Wantier défend son travail à l’AJ Auxerre et répond à Guy Roux

Droits de réponses. David Wantier, le directeur sportif de L’AJ Auxerre, s’exprime enfin sur la situation sportive du club et les nombreuses critiques dont il fait l’objet . Dans un entretien accordé à L’Équipe, il évoque notamment le hashtag #WantierOut et répond à l’emblématique Guy Roux, qui n’avait pas hésité se payer son travail.

« C’est facile d’écrire, planqué derrière un ordinateur » , se défend le directeur sportif pour répondre aux supporters. Il affirme avoir réussi à redonner une nouvelle dynamique au recrutement des jeunes : « Quand j’arrive, le vestiaire compte 35 pros, avec une moyenne d’âge de 30 ans et peu issus de la formation. Trois ans et demi après, 50 % des titulaires sont formés au club. » …

