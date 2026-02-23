Un supporter de Tottenham se moque de la compagne de Declan Rice

Ridicules jusqu’en tribune… Comme si la défaite 1-4 à domicile ne leur suffisait pas, les Spurs tombent encore plus bas, à cause de leurs fans. Dimanche, lors du derby de nord de Londres, un supporter de Tottenham a tenté de provoquer Declan Rice en lui montrant une photo de sa compagne, Lauren Fryer. Alors que le milieu d’Arsenal s’approchait des tribunes pour tirer un corner, le gus en question a sorti son téléphone et l’a pointé en direction du joueur. Sur l’écran, une photo de sa compagne.

🚨Ugh, a Tottenham fan was totally out of line yesterday, making fun of Declan Rice's girlfriend during the match. Seriously, this kind of fan behavior needs to stop. pic.twitter.com/7W9V4qzz06…

JE pour SOFOOT.com