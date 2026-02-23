 Aller au contenu principal
Ousmane Dembélé toujours incertain pour la réception de l'AS Monaco
information fournie par So Foot 23/02/2026 à 15:56

Une équation difficile à résoudre. Sorti sur blessure pendant le barrage aller contre l’AS Monaco (2-3), Ousmane Dembélé demeure incertain pour le match retour ce mercredi soir . Malgré des nouvelles rassurantes du staff médical du PSG, le Ballon d’or 2025 n’a pas foulé la pelouse du Parc des Princes face au FC Metz ce samedi (3-0). Bon, il faut dire que ses coéquipiers n’ont pas spécialement eu besoin de lui lors de ce match, mais en Ligue des champions, c’est tout autre chose.

Si Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou sont assurément absents, le suspense reste total concernant l’international français. En effet, le dernier communiqué du club, datant de vendredi, indique seulement que, « victime d’une gêne au mollet gauche lors du match contre Monaco, Ousmane Dembélé effectuera un travail en salle ces prochains jours ».

SW pour SOFOOT.com

