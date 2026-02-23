 Aller au contenu principal
Un ancien footballeur professionnel frappe une policière à Rennes
information fournie par So Foot 23/02/2026 à 15:49

Dans la nuit du dimanche 22 février au lundi 23 février, une policière a été violemment agressée dans la ville de Rennes . Appelée sur les lieux pour une rixe dans un bar, la policière terminera inconsciente après avoir reçu un coup en plein visage. Elle a été transportée vers le CHU de Rennes et est actuellement hospitalisée pour une double fracture du nez.

Bien au-delà de la troisième mi-temps

Selon les informations de France 3 Bretagne , l’homme serait un ancien professionnel, avec un passage au centre de formation de Rennes et une carrière à Caen . sans que son identité ne soit dévoilée.…

AR pour SOFOOT.com

