Adrien Rabiot sort du silence après la fin de son aventure à l'OM
Le Duc est de retour.
Peu bavard depuis la fin prématurée de son aventure olympienne, Adrien Rabiot s’est livré dans les colonnes du Figaro pour la première fois depuis son départ à l’AC Milan . Assurant avoir voulu « se concentrer sur le football » après sa conférence de présentation à Milan, il assure que cette discrétion fait également partie intégrante de son tempérament .…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer