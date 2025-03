Adrien Rabiot, retour princier au Parc

Petit prince de Paris devenu paria dans la capitale depuis son arrivée dans la cité phocéenne, Adrien Rabiot est revenu dans son jardin cinq ans après avoir foulé pour la dernière fois la pelouse du Parc. Mais malgré la défaite marseillaise, il a été l’un des protagonistes du match sur le terrain et en tribune.

« Loyauté pour les hommes, Trahison pour les p***, Telle mère tel fils ». Les supporters parisiens, et plus particulièrement le virage Auteuil, attendaient Adrien Rabiot de pied ferme ce dimanche soir. Il a été copieusement hué à l’annonce de la composition phocéenne, et plusieurs banderoles et chants cinglants ont été lancés à l’encontre de l’ancien Duc parisien ou de sa maman. Pas impressionné pour autant, le nouveau prince du Vélodrome a été l’un des piliers marseillais malgré la défaite des siens.

Nouveau brassard pour un nouveau statut

Alors que le mercure commençait à grimper toute la semaine au sujet du retour de Rabiot à Paris, l’ensemble de la communauté olympienne s’est porté au chevet du numéro 25. En conférence de presse, Valentin Rongier a d’abord expliqué que les joueurs avaient longuement discuté avec lui. Mais « soit il le cache bien, soit ça ne l’affecte pas trop parce qu’on n’a pas senti un Adrien différent des autres semaines , a indiqué le partenaire modèle, tout en reconnaissant parfaitement l’hostilité qui pouvait régner sur la rencontre. On sait que ce sera forcément un retour un peu particulier pour lui, ça risque d’être hostile. Mais ça le sera pour toute l’équipe, et ce sera à nous d’être à ses côtés. » Roberto De Zerbi y est, lui aussi, allé de son petit mot d’encouragement face aux médias : « Tout me plaît chez Rabiot. Je pense qu’on est chanceux de l’avoir avec nous et qu’il n’a rien à prouver, rien à démontrer. Sa carrière le fait pour lui, en club comme en sélection. » …

Tous propos recueillis par LB.

Par Léna Bernard, au Parc des Princes pour SOFOOT.com