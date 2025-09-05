Adrien Rabiot remplaçant, Désiré Doué et Manu Koné titulaires
Pas trop de surprise, en ce vendredi de rentrée.
À l’occasion de son match contre l’Ukraine comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, la France affiche un onze plutôt classique : dans son 4-2-3-1, Didier Deschamps a ainsi titularisé Michael Olise derrière Kylian Mbappé avec Désiré Doué et Bradley Barcola sur les côtés.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
