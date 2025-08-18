Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sanctionnés après leur altercation à Rennes
Débuter sa saison dans le calme, mode d’emploi.
Ils s’étaient bien accrochés ce vendredi soir après la désillusion contre Rennes (0-1) et c’est désormais officiel, ils ne partiront pas en vacances ensemble. Selon RMC Sport , les deux joueurs Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été sanctionnés après leur altercation dans le vestiaire du Roazhon Park, où les deux joueurs s’étaient retrouvés front contre front.…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer