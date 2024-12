information fournie par So Foot • 16/12/2024 à 10:46

Adriano buteur pour ses adieux au Maracanã

Avant de rejoindre le HAC au mercato d’hiver ?

Quelques semaines après la sortie d’une autobiographie dans laquelle l’ancien international brésilien se confie sur sa lutte contre la dépression et l’alcoolisme, Adriano (42 ans) a rechaussé les crampons ce dimanche, pour ce qui ressemble fortement à son dernier match disputé sur un terrain de football . L’Empereur a foulé une dernière fois la pelouse du stade Maracanã (Rio de Janeiro) lors d’un match caritatif, et a même marqué le but de la victoire sur penalty , à quelques minutes du terme d’une rencontre finalement remportée par les légendes de Flamengo face à une sélection d’anciennes gloires italiennes (4-3).…

