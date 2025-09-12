Adil Rami s'attaque à deux piliers de l'OM
La Grande Gueule.
Après un début de saison entaché par des mauvais résultats et l’affaire Rabiot-Rowe, l’Olympique de Marseille reçoit Lorient ce vendredi à 20h45. À la veille de cette rencontre, le streameur Adil Rami a balancé son sentiment sur le capitaine de l’OM Leonardo Belardi , coupable d’une jolie bévue avec l’Argentine pendant la trêve internationale, et Roberto De Zerbi, à la Commanderie pendant deux semaines pour peaufiner un système de jeu enfin efficace.…
MBC pour SOFOOT.com
