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Adil Rami n'est pas du tout « sexiste » : il a des joueuses dans son équipe FIFA
information fournie par So Foot 29/10/2026 à 12:23

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Adil Rami n'est pas du tout « sexiste » : il a des joueuses dans son équipe FIFA

Adil Rami n'est pas du tout « sexiste » : il a des joueuses dans son équipe FIFA

Lui, sexiste ? Adil Rami a créé la polémique en s’en prenant à Alexia Putellas , lui reprochant dans son live Twitch un discours à rallonge au moment de l’obtention de son Ballon d’or. « Alexia Putellas, elle a commencé à parler, c’était mignon, mais frérot, lâche le micro, mais lâche le micro putain , éructait-il dans son fauteuil de geek. […] Mais au Ballon d’or… Oh, cousine, à un moment donné, prends la parole, parle, mais vas-y, laisse » .

Bon à rappeler, le discours de la triple vainqueure du trophée aura duré trois minutes de moins que celui de Kane. En attendant, rassurez-vous, le champion du monde 2018 n’est pas sexiste. Il a des femmes sur FC27. « Ah bon, je suis sexiste ? Pourtant, sur FC 27, mon équipe compte Pina, Bacha, Karchaoui, Dumornay, Salma Paralluelo, Bonmatí et Alexia Putellas… Ça fait moins sexiste, du coup ? »

LP pour SOFOOT.com

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