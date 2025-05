Adil Rami encore débouté par la justice sur son licenciement à l’OM

Toujours pas les cartes en main pour Rami

Près de six ans après avoir été licencié par l’Olympique de Marseille, Adil Rami ne lâche pas le morceau. En janvier 2022, le défenseur à la retraite avait déjà saisi le conseil des prud’hommes, qui avait estimé que la rupture de contrat était justifiée. Un peu plus de deux ans plus tard, c’est au tour de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de débouter l’ancien international français dans cette affaire . La cour a estimé, selon les informations de L’Équipe , que Rami avait commis « de graves manquements sur le plan médical, sportif et médiatique » et a refusé qu’il touche 238 000 euros, correspondant à la garantie de rémunération annuelle, ce qui avait pourtant été accepté lors de la première décision. Pire encore, c’est même l’ancien défenseur qui doit désormais verser 3 000 euros à l’OM……

AL pour SOFOOT.com