Adil Boulbina, un nouveau Duc en Algérie

Il est entré quand l’Algérie commençait à regretter toutes les occasions vendangées et à préparer mentalement une séance de tirs au but dont elle se serait bien passée. À la 119e minute, Adil Boulbina a claqué une frappe sèche et a transformé un huitième de finale verrouillé contre la RD Congo en point de bascule. Le plan B a soudain pris toute la place. La continuité logique d’un joueur qui, depuis un an, empile les buts et les décisions fortes, en Algérie comme au Qatar, avant d’être rappelé par la force des choses.

Ce match contre la RD Congo, l’Algérie était en train de le perdre sans le perdre, ce mardi soir à Rabat. Une rencontre pauvre en idées, lourde dans le rythme, où les corps semblaient déjà penser à l’après. La prolongation ressemblait à une évidence, la séance de tirs au but à une menace. Quand Adil Boulbina entre, il n’est pas censé changer le scénario. D’autant que son temps de jeu dans cette CAN est quasi symbolique : douze minutes au total avant ce huitième. Une entrée face au Soudan lors du match d’ouverture, puis celle-ci, tardive, face aux Léopards, qui l’a fait passer dans une dimension avec la sélection.

Quand le ballon de Ramiz Zerrouki, sait-il déjà ce qu’il va faire ? Il y a cette demi-seconde de lecture, sans hésitation, pour déclencher une frappe propre, violente, imparable. Un geste comme un flashback du tir de Cristiano Ronaldo contre le Barça en Coupe du Roi. Dans les tribunes, Zinédine Zidane est capté par les caméras, surpris comme tout le monde. Son fils Luca aurait dû enfiler la cape de héros en cas de séance de tirs au but, il l’a volontiers laissée à Boulbina, qui avait tout senti avant de tromper Lionel Mpasi. « J’avais le pressentiment de marquer » , lâchait-il après le match, avant de préciser qu’il ne pensait pas le faire « d’une aussi belle manière » .…

Par Mohamed Helti pour SOFOOT.com