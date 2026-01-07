Adil Boulbina très ému après avoir délivré l’Algérie

Même lui ne s’y attendait pas.

Héros d’un soir, Adil Boulbina a qualifié l’Algérie d’une frappe lumineuse qui a fait trembler les filets de M’Pasi au terme d’une prolongation qui laissaient pourtant entrevoir une séance de tirs au but. Délivrant tout un peuple d’une tension palpable, le joueur d’Al-Duhail (et coéquipier de Benjamin Bourigeaud, la classe) n’a pas caché son émotion après son but. Il est d’ailleurs revenu dessus en conférence de presse : « Je quitte le stade en larmes. En voyant ce peuple algérien qui te suit et te soutient partout, même devant l’hôtel, des gens qui laissent leur famille pour venir… Quand tu les rends heureux, c’est une immense fierté. » One, two, three, viva Boulbina !…

SW pour SOFOOT.com