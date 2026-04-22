Adil Aouchiche : « Je me suis mis dans la peau d’un combattant »

Adil Aouchiche : « Je me suis mis dans la peau d’un combattant »

Connu pour avoir été le chouchou des supporters parisiens, Adil Aouchiche, du haut de ses 23 ans, performe aujourd’hui du côté de Schalke 04, leader de D2 allemande. Ses prestations lui ont permis d’obtenir sa première sélection avec l’Algérie. Lui qui était destiné à un avenir doré a dû composer avec les doutes.

Qu’est-ce que cela te fait de jouer la montée en Bundesliga avec un club mythique comme Schalke 04 ?

C’est spécial, car c’est un club historique. C’est un honneur de pouvoir porter ce maillot, surtout dans ce contexte. Ce stade, même quand il est vide, il donne des frissons.…

Propos recueillis par Hugo Geraldo pour SOFOOT.com