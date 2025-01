Adidas pourrait rompre son contrat avec Manchester United en cas de relégation

You’re fired !

La menace de relégation plane sur Old Trafford, et avec elle, un possible tremblement de terre financier. Le contrat XXL entre Manchester United et Adidas, d’une valeur de plus d’un milliard d’euros, pourrait voler en éclats si les Red Devils venaient à quitter l’élite du football anglais, selon le Daily Telegraph .…

MJ pour SOFOOT.com